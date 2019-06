Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Resultatet af et fase 3-studie viser, at Novartis’ Kisqali kan forbedre overlevelsen blandt præ-menopausale kvinder med HR-positiv/HER2-negativ hormonfølsom fremskreden brystkræft. De nye data er blevet præsenteret på en kongres for American Society of Clinical Oncology (ASCO), som netop er løbet af stablen i Chicago. Data fra fase 3-studiet med Kisqali viser, at en kombination med […]