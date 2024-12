Sund kost forbedrer blodets helbred og beskytter mod en lang række sygdomme

Flere studier, der er blevet præsenteret på den årlige kongres for American Society of Hematology, peger på, at kosten har stor betydning for effekten af behandlingen af forskellige former for blodsygdomme. Et studie viser blandt andet, at GLP-1-receptoragonister beskytter mod blodpropper, mens fiberrig kost i to andre studier forhindrede problemer i forbindelse med stamcelleterapi og sygdomsfremskridt ved knoglemarvskræft.