Med registerstudier forsøger Mette Reilev og hendes kolleger på SDU at blive klogere på, hvordan inhalationsmedicin til kroniske obstruktive lungesygdomme, såsom KOL og astma, rent faktisk bliver brugt. Et af de seneste studier lægger op til at undersøge, hvorfor man ser en stor stigning i det totale forbrug af inhalationssteroid og bronkodilatorer og en lav persistens til behandling hos patienterne.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er brug for bedre information om, hvordan medicin bruges i virkeligheden, for at fremme et sikkert og rationelt forbrug. Derfor dykker forsker Mette Reilev og hendes kolleger på SDU ned i de danske sundhedsregistre for at finde mønstre i medicinforbrugets udvikling og tegn på, hvilke områder der trænger til at blive undersøgt nærmere. De […]