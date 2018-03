Et pilotforsøg i Københavns Kommune med test af euforiserende stoffer skal øge sikkerheden og føre til færre indlæggelser. Overlæge ser risiko for modsatte effekt.

Det var en stort set enig borgerrepræsentation der i går aftes vedtog, at et pilotprojekt skal muliggøre test af euforiserende stoffer. Med testen følger en samtale med tilknyttede fagfolk, så forbrugeren kan oplyses om farerne ved brugen af euforiserende stoffer.

Karen Melchior (rad.), medlem af Københavns Borgerrepræsentation, står i spidsen for forslaget, som er udarbejdet i fællesskab med Liberal Alliance. Hun mener, at politikerne bliver nødt til at forholde sig til, at folk tager euforiserende stoffer. Derfor skal de finde en ny tilgang til at håndtere problemet.

»Vi skal undgå forgiftningssituationer ved, at folk ved, hvad koncentrationen af stoffet er, og om der eventuelt er blandet noget andet i end det, de havde regnet med. Og en samtale med en fagperson skal gøre, at brugerne ved, hvad de er ved at udsætte sig selv for,« siger hun.

Det er op til Sundheds- og omsorgsforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger om at udarbejde, hvilken dialog og hvilket budskab der går bedst igennem. Ideen er ifølge Karen Melchior, at tiltaget ikke skal være en løftet pegefinger, men en ligeværdig dialog.

»Projektet skal oplyse forbrugerne om skadevirkninger og kortsigtet og langsigtet effekt på krop,« siger Karen Melchior.

Risiko for modsat effekt

Overlæge og professor i klinisk toksikologi ved Giftlinjen Kim Dalhoff mener ikke, at projektet er en god idé. Han frygter, at pilotforsøget vil legitimere brugen af euforiserende stoffer og potentielt kan have modsatte effekt end den ønskede.

»Jeg tror tværtimod, at det vil føre til flere indlæggelser,« siger han.

Han påpeger, at projektet kan tilskynde nogle forbrugere til at eksperimentere med noget, som de ikke skulle eksperimentere med. Det kan ske, hvis de får en opfattelse af, at de står med et stof, der er helt rent og dermed ikke ligeså farligt. Det kan i værste fald få antallet af indlæggelser til at stige frem for at falde.

En anden hæmsko ved projektet er, at pushere vil kunne misbruge det, mener Kim Dalhoff. Han frygter, at de vil markedsføre deres produkter under opfattelsen af, at stofferne allerede er blevet testet og dermed er ufarlige.

Det ser Karen Melchior dog ikke den samme udfordring i. Hun mener, at at folk godt ved, at man ikke kan stole på pushere, og man derfor altid selv skal få testet sine stoffer.

Test af stoffet

Ambitionen med projektet er at lave mobile teststationer, der kan være tilgængelige i nattelivet. Stationerne skal være bemandet af fagfolk, og de skal have et tæt samarbejde med retsmedicinsk institut.

Brugerne skal kunne få deres stoffer testet inden for et kvarters tid, og samtidigt få en snak med en fagperson, der oplyser omkring brugen af stoffer. Karen Melchior håber på, at samtalen ikke bliver set som en løftet pegefinger, men en dialog.

Selvom Kim Dalhoff ikke ser de samme positive aspekter ved projektet, som forslagsstillerne, så synes han, at en kvalitativ og effektiv metode at teste stofferne på er kærkommen.

»I princippet er det godt at have nogle metoder, der kan teste stoffet sikkert og hurtigt, for det kan vi bruge i terapien og til diagnosticering af patienter,« siger han.