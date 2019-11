Klinikchef: Vi kæmper forgæves mod stigende medicinudgifter

Klinikchef på Rigshospitalets hæmatologiske afdeling har iværksat flere tiltag i et forsøg på at få kontrol over stigende medicinudgifter. Men da der er mange dyre behandlinger på vej, forventer han, at udgifterne fortsat vil stige. Staten må dække udgifterne krone for krone, siger han.