Klinikchef siger op, efter at læger ville udtrykke mistillid til hende

Klinikchefen på Rigshospitalets patologiafdeling har netop sagt sit job op. Det kommer mens tillidsrepræsentanter via Dagens Medicin var i gang med at udtrykke lægernes mistillid til hende i forhold til at rette op på det dårlige arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet har givet påbud for.

Vera Timmermans, der de seneste syv år har været klinikchef for patologiafdelingen under Diagnostisk Center på Rigshospitalet, har i dag onsdag sagt sit job op.

»Jeg kan bekræfte, at Vera Timmermans har opsagt sin stilling. Jeg har ingen yderligere kommentarer,« siger Lene Ørnstrup, konstitueret centerdirektør for Diagnostisk Center.

Opsigelsen kommer, efter at Dagens Medicin havde konfronteret hende med, at afdelingens overlæger og yngre læger via deres tillidsmænd havde udtrykt mistillid til hende i forhold til at evne at rette op på det dårlige og sundhedsskadelige arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet i september gav dem et påbud for. Arbejdstilsynet vurderede, at arbejdet for lægerne i patologiafdelingen ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Sammen med hospitalsledelsen skulle klinikchefen ifølge påbuddet sikre, at stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer lægernes sikkerhed og sundhed.

Klinikchef Vera Timmermans har i sin redegørelse over for Arbejdstilsynet først og fremmest peget på manglende hænder og ressourcer. Tillidsmændene for overlæger og yngre læger fortæller, at problemerne ifølge lægerne først og fremmest skyldes dårlig klinikledelse.

»Jeg kan godt forstå, at Vera Timmermans har sagt op med alle de problemer, der har været. Det kan ethvert menneske sætte sig ind i,« siger Henrik Jørgensen, der som tillidsrepræsentant for Foreningen af Speciallæger (FAS) også repræsenterer overlægerne i patologien. Han fortsætter:

»Medarbejderne har over for mig givet udtryk for manglende tillid til klinikledelsen. Der er gennem flere år fremkommet dårlige trivselsmålinger, og ifølge medarbejderne skyldes det i høj grad klinikledelsen,« siger han og oplyser, at speciallægerne har sendt flere bekymringshenvendelser til hospitalsdirektionen, centerledelsen, Diagnostisk Center såvel som til deres egen leder Vera Timmermans – den første tilbage i januar.

I en bekymringsskrivelse underskrevet af 31 overlæger 21. januar 2019 står der:

»Gennem den seneste tid har vi oplevet, at flere højt specialiserede og erfarne kolleger, både speciallæger, bioanalytikere og sekretærer, har forladt afdelingen. Situationen er nu så alvorlig, at svartider ikke kan overholdes, den faglige udvikling står stille og kvaliteten af vores service er i fare – sidstnævnte i en sådan grad, at vi er nervøse for, at det er et spørgsmål om tid, før det får alvorlige konsekvenser for patienterne.«

Nyt bekymringsbrev i september

Bekymringsskrivelsen fik de forskellige ledelsesniveauer til at iværksætte en proces for bl.a. at bedre trivslen på afdelingen. En proces, der stadig er i gang. Ikke desto mindre sendte speciallægerne så sent som i september en ny bekymringsskrivelse til centerledelsen. I denne seneste bekymringsskrivelse siger lægerne, at de er meget bekymrede for trivsel, kvalitet og produktion:

»Vi mener kun, at situationen er forværret siden påbegyndelsen af den proces, der har kørt i afdelingen i over et halvt år. Lige nu er laboratoriet minimum en måned bagud med skæring af vævsblokkene. Der foreligger ingen langsigtet løsning, og de kortsigtede løsninger forekommer utilstrækkelige, om overhovedet gennemførlige. Disse løsninger har igennem længere tid haft karakter af brandslukning. I øjeblikket stiger mængden af ubehandlede prøver i laboratoriet støt – situationen er nu så alvorlig, at det resulterer i aflysning af flere og flere ambulatoriepatienter,« står der i bekymringsskrivelsen.

Yngre læger også utrygge

Jens Højberg, fællestillidsmand for Yngre Læger, kan også godt forstå, at Vera Timmermans vælger at sige op.

Læs flere historier i Dagens Medicin på fredag om problemerne på Patologiafdelingen på Rigshospitalet og om, hvordan patologien også flere andre steder i landet er presset.

»Med de holdninger, der gør sig gældende hos personalet, er det naturligt, at hun har fundet det nødvendigt at sige op. Men det er beklageligt, at det kommer hertil, før det sker. Det kunne være sket før, hvis hun havde lyttet til personalet,« siger Jens Højberg.

Han fortæller, at lægerne i flere år har forsøgt at råbe centerledelse og hospitalsledelse op.

»Jeg ved dels fra samtaler med lægekolleger og dels fra de bekymringsskrivelser, der er sendt, at der er problemer med ledelsen. Medarbejderne har simpelthen ikke haft tillid til klinikchefen Vera Timmerman. Medarbejderne havde en leder, som de ikke mener er kvalificeret til opgaven,« siger Jens Højberg og fortsætter:

»Center- og afdelingsledelsen har iværksat et forløb, hvor bl.a. lægerne også har fået taletid. Men lægerne oplever ikke, at de er blevet hørt, eller at deres løsningsforslag er fundet relevante, selvom det er dem, der sidder med problemerne til daglig,« siger han.

Da Dagens Medicin forelagde Vera Timmermans kritikken tirsdag, havde hun ingen kommentarer. Onsdag morgen havde hun sagt op.

Per Christiansen, hospitalsdirektør på Rigshospitalet, siger i en skriftlig kommentar, at der gennem en længere periode været en del arbejdsmiljøudfordringer og påbud i Patologiafdelingen, som afdelingsledelsen har arbejdet intenst på at løse i samarbejde med en række eksterne konsulenter, og at han har stor respekt for Vera Timmermans indsats og den fremdrift der har været i problemløsningen gennem det seneste halve år.

»Ledere i sundhedsvæsenet står i disse år med mange krævende opgaver, herunder at vi skal matche den store politiske bevågenhed på, at hospitalerne lever op til patientrettigheder og kvalitetsmål, samtidig med at ressourcerne er knappe og mediernes og bevågenhed er stor. Lederne skal tage ansvar for at få målene indfriet og adressere de områder, hvor der er udfordringer – og få dem løst. Således har det også været i patologien, hvor der på baggrund af udfordringerne blev lavet en handleplan efter aftale med centerledelse og direktion og med en følgegruppe tilknyttet. Planen er blevet eksekveret, opgaver er blevet prioriteret, tidsplanen er overholdt og de enkelte punkter i planen er pr. 1. november vinget af som de skulle,« siger Per Christiansen.

Diagnostisk Center har i dag konstitueret klinikchef, professor, dr.med. Liselotte Højgaard som klinikchef i Patologiafdelingen på Rigshospitalet.