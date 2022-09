Novo skruer op for retorikken i nyt brev til Medicinrådet

Medicinrådet undlod at rense netværksmetaanalyse for ikke-markedsførte og inferiøre GLP-1-analoger på grund af praktik og tidsmangel. Novo Nordisk mener, at det har haft en afgørende betydning for, at GLP-1-analoger lander nederst i lægemiddelrekommandationen for raske type 2-diabetespatienter.