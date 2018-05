»Jeg var ved at gå i stå som sololæge«

Kristian Egersgård har genfundet glæden som praktiserende læge ved at flytte ind i Fredericias nye sundhedshus, indrettet i byens gamle hospital. Her får han bedre faciliteter og kollegialt fællesskab. Det er dyrere for ham, men han har ikke været i tvivl.