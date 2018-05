Trykbølger hjælper diabetespatienter med dårlige nyrer

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

»Jeg skruer lidt op nu, Ulla. Du lover at sige til, hvis du kan mærke noget, ikke?«. Læge og ph.d.-studerende på Urinvejskirurgisk Forskningsenhed ved Odense Universitetshospital, Sune Møller Skov-Jeppesen, må hæve stemmen for at overdøve larmen fra ESWT-apparatet, som fire gange i sekundet skyder trykbølger af sted mod Ulla Søndergaards højre nyre. Formålet er at […]