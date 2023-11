Lektor og forskningsleder Jakob Stokholm fra Dansk BørneAstma Center ved Herlev og Gentofte Hospital modtager ERC Consolidator Grant på 15 mio. kr. til projektet RestoreGut. Midlerne skal bl.a. hjælpe med at undersøge muligheder for at normalisere tarmmikrobiomet hos børn efter kejsersnitfødsel. Det skriver Herlev og Gentofte Hospital i en pressemeddelelse. »Det er en stor ære for mig at modtage et ERC Consolidator Grant. Det anerkender mine tidligere fund og giver mig mulighed for at udvide min forskning indenfor området. Samtidigt...