Inden for de seneste år har flere internationale studier indikeret, at der er en kobling mellem to komorbiditeter til type 2-diabetes, nemlig ikke-alkoholisk fedtlever sygdom (NAFLD) og kronisk nyresygdom. Vi kan med disse to studier i hvert fald ikke finde en kobling mellem fedt i leveren og kronisk nyresygdom Bo Feldt-Rasmussen, cheflæge og professor i nefrologi, Rigshospitalet Tanken har for mange forskere været besnærende, fordi koblingen måske kunne pege i retning af en fællesnævner for mange komorbiditeter til type 2-diabetes....