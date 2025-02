GLP-1-receptoragonister er ofte udeladt i behandlingen af indvandrere med type 2-diabetes

Studie viser, at sandsynligheden for at være i intensiv behandling for type 2-diabetes i Danmark er lavere for indvandrere end for personer født her i landet. Det er bekymrende, at indvandrere ikke ser ud til at få den samme gode behandling som danskfødte, siger forsker.