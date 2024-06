For personer med diabetes er det en kærkommen nyhed, at de måske snart kan slippe for at skulle stikke sig dagligt med en insulinpen, men i stedet kan nøjes med at gøre det én gang om ugen.

Det er den mulighed, som ligger i Novo Nordisks ugentlige insulin Icodec, som er på vej til at blive godkendt i Danmark.

Mange frygter måske, at nedsat nyrefunktion kan spænde ben for brugen af ugentlig insulin, men det er ikke en showstopper. Det viser et nyt studie, der netop er blevet fremlagt på den årlige kongres for American Diabetes Association (ADA).

Studiet viser, at Icodec virker lige godt til personer med type 2-diabetes med normal nyrefunktion som til dem med nedsat nyrefunktion.

»Konklusionen på denne posthoc-analyse af data fra fem tidligere studier med Icodec er, at behandlingen er et interessant tilbud til personer med type 2-diabetes, der ikke er vant til at stikke sig og vil foretrække at gøre det én gang om ugen fremfor dagligt. Den behandling kan også være relevant, selv hvis man har nyresygdom,« fortæller en af forskerne bag studiet, forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen Peter Rossing.

Samlet data fra ONWARDS-studierne

I studiet har forskerne samlet data fra fem af de seks ONWARDS-studier, hvor personer med type 2-diabetes er forsøgt behandlet med Icodec målt op imod andre behandlinger til at bringe blodsukkeret under kontrol.

Læs Dagens Medicins dækning af ADA 2024 her.

Det sidste ONWARDS-studie er med personer med type 1-diabetes, men data fra det studie er ikke inkluderet i posthoc-analysen.

Peter Rossing fortæller, at hos netop personer med type 2-diabetes er kronisk nyresygdom ofte en problemstilling, hvorfor det er relevant at undersøge effekten af Icodec hos denne subgruppe af patienter.

Data på i alt 3.763 personer med diabetes er inkluderet i studiet, hvor de blev opdelt efter nyrefunktion.

49,8 pct. havde normal nyrefunktion, 38,5 pct. havde mildt nedsat nyrefunktion, 11,4 pct. havde moderat nedsat nyrefunktion, mens 0,2 pct. havde alvorligt nedsat nyrefunktion.

I studiet undersøgte forskerne, om der var forskelle mellem de forskellige grupper i forhold til effekten af Icodec på blodsukkeret, klinisk relevante eller alvorlige tilfælde af hypoglykæmi, antal af forsøgsdeltagere, der opnåede HbA1c under syv pct., og mediant ugentligt forbrug af insulin.

Ingen forskel i behandlingseffekt afhængigt at nyrefunktion

Resultatet af analysen viser, at personer med type 2-diabetes og nedsat nyrefunktion får lige så god gavn af behandlingen som personer med normal nyrefunktion.

Data viser også, at målt op imod behandling med andre former for insulin (Glargine og Degludec) opnåede forsøgsdeltagere i behandling med Icodec større forbedring af blodsukkerkontrollen relativt til baseline.

Behandlingen med Icodec ledte heller ikke til hverken flere eller færre tilfælde af alvorlig hypoglykæmi på tværs af de forskellige nyregrupper, ligesom den samme eller en større andel forsøgspersoner i behandling med Icodec opnåede HbA1c under syv pct. Her var der heller ingen forskel mellem nyregrupperne.

Der var heller ingen forskel på nyregrupperne i forhold til det mediane ugentlige forbrug af insulin for at få blodsukkeret under kontrol.

Konklusionen på studiet er da også, at den generelle sikkerhed og effektivitet ved brugen af Icodec i sammenligning med andre insulinbaserede behandlinger er god hos både personer, der ikke har været i behandling med insulin før, eller personer, der har været i behandling med andre former for insulin, og at de gode resultater er uafhængige af nyrefunktion.

»Det er rart at kunne fortælle personer med diabetes og nyresygdom, at denne behandling er effektiv, de kun skal stikke sig én gang om ugen, og at de har lige god effekt af behandlingen uden flere bivirkninger uafhængigt af nyrefunktion,« siger Peter Rossing.

Peter Rossing forventer, at Icodec vil blive godkendt inden for et halvt års tid.