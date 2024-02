At være gravid med diabetes kommer med sine helt egne udfordringer. Blandt andet øger diabetes under graviditeten risikoen for svangerskabsforgiftning, kejsersnit, at føde for tidligt, at føde for store børn, eller at barnet fødes med misdannelser. For at gøre noget ved problemet har læger, jordemødre, sygeplejersker og andet sundhedspersonale på Aalborg Universitetshospital i fire år taget skeen i den anden hånd og med en målrettet indsat hjulpet kvinder med diabetes med at holde deres blodsukker nede, mens de var gravide....