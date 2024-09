Som blot 37-årig fik Janne Hansen en besked, der fik hele hendes tilværelse til at ramle. Brystkræft, lød det. Et nyt liv som patient gik i gang, mens hverdagen med karriere, træning og et aktivt socialt liv stoppede brat. I tre uger skulle hun dele stue med en ældre kvinde på Odense Universitetshospital, som også skulle i ambulant kemobehandling. De to kvinder havde meget at tale om og mange timer til det. De talte om sygdommen, livet og alt derimellem....