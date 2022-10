Vores sundhedsvæsen er sygt og har behov for behandling. Den største sygdom er manglen på kvalificeret personale, som ikke ser ud til at være et problem, der løser sig selv. Der er brug for en kur, der også virker på længere sigt, skriver speciallæge i ortopædkirurgi Medhat Khattab.

Vores sundhedsvæsen ligner efterhånden et gammelt menneske, som ligger i sin seng på et ældrecenter og kun venter på at dø. Det er nødvendigt med nytænkning.

Én af de store udfordringer er mangel på kvalificeret personale. Der er kommet forskellige forslag til, hvordan vi kan løse problemet. En af de mest interessante ideer er at importere sundhedspersonale fra udlandet hertil. Det er utrolig klogt økonomisk, da vi ved, at det er dyrt at uddanne både sundhedspersonale og specialister i Danmark.

Ved at hente sundhedspersonale og specialister til de danske sygehuse sparer vi millioner af kroner, selvom det i starten koster en del ressourcer at klargøre den importerede arbejdskraft med hensyn til sprog, dansk kultur, mentalitet og tilvænning til vores klima. Udover de økonomiske gevinster får vi fagligt stærke specialister, som er mindst lige så dygtige som deres danske kolleger.

Det lyder alt sammen som en god idé på kort sigt, men på længere sigt og som en radikal løsning er jeg lidt mere skeptisk. Jeg mener, at der er store kulturelle og mentale barrierer udover det sproglige, og der er ingen garanti for, at det bliver en succes.

En langsigtet løsning

Men hvordan løser vi så problemet på længere sigt? Efter min mening er det bedre at flytte kompetencerne mellem de sundhedsfaglige personalegrupper i Danmark.

Man bør ophæve lægerne og sygeplejerskernes monopol på patienternes behandling. Så skal de mest traditionelle og klassiske sygdomme ikke nødvendigvis udredes og behandles af en læge eller sygeplejerske, men af en anden sundhedsfaglig gruppe, som bliver uddannet og specialiseret til det.

I gamle dage var sygehjælperne en stor hjælp til at formidle erfaring til både de nye læger og sygeplejersker. Nu oplever vi at have stor gavn af ansættelse af psykologer på hospitalerne på psykiatriske afdelinger. Hvad med at der kom flere socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister samt lægesekretærer?

Meget sundhedspersonale bliver ansat i administrative stillinger og bruger en hel del af deres arbejdstimer som tillidsfolk på forskellige niveauer og som miljørepræsentanter. Og her kan man skære ind til benet og omorganisere, da læger, sygeplejersker og sundhedspersonale ikke er uddannet til det. Der er andre faggrupper, som faktisk er specialiserede i netop de forhold.

Desuden skal vi blive meget bedre til at udvikle og udnytte de virtuelle muligheder, der er for behandling. Mange konsultationer, samtaler og behandlinger kan foretages digitalt, og vi kan blive meget skarpere til at udnytte de muligheder, som it og den teknologiske udvikling giver.