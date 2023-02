I perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022 blev der indberettet 9.616 primære knæalloplastikker og 933 revisioner i Danmark med en komplethedsgrad på 97 pct. Og skulle man være i tvivl om, at COVID-19 har medført kraftige forskydninger på det ikke-akutte ortopædkirurgiske område, så er det blot at læse den seneste årsrapport fra Dansk Knæalloplastikregister. Her fremgår det, at 34 pct. af alle primære knæalloplastikker i perioden blev udført på et privathospital. Ligesom de foregående år fortsætter de gode...