Udover god datahygiejne, indberetninger og generel opfølgning understreger styregruppen, at journaler skal læses igennem igen efter genindlæggelser, reoperation efter to år og ved femårsoverlevelse. Gennemlæsningen er anbefalet med henblik på på at diskutere, om behandlingspraksis kan forbedres, og det er ikke uden grund. Af rapporten fremgår det blandt andet, at andelen af genindlæggelser inden for 30 dage efter primær THA stiger en smule for første gang i en årrække. Region Hovedstaden og Region Sjælland opfylder ikke standarden på under 10...