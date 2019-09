Hver tiende får ny ablation

Første nationale studie af forekomsten af re-ablation for atrieflagren og ablation for atrieflimren præsenteret på ESC.

PARIS (Dagens Medicin) – Hver tiende patient med atrieflagren, der har fået foretaget en ablationsbehandling, gennemgår en ny ablationsprocedure inden for en fireårig periode. Tilsvarende fik 13,5 pct. af de patienter, der tidligere havde fået lavet en ablation for atrieflagren, lavet en ny ablationsbehandling for atrieflimren inden for fire år. Det viser resultaterne af en […]