Hvad skal der ske, når Arne bliver syg?

hvad gør Arne eller andre, der nu har fået udsigt til tidlig pension, og som sammen med pensionen får en, to eller tre kroniske lidelser, som skal følges i sundhedsvæsenet? De kan se ind i et væsen, som på mange måder er tunet og velsmurt. Men problemet er, at de kroniske patienter ikke passer ind på supersygehuset – de er ikke en del af specialeplanen, og de skal helst ikke blive akut syge, skriver lægelig rådgiver, Mads Koch Hansen.