Hurtig funktionel test skal motivere borgere med KOL til at være mere aktive

Dansk undersøgelse viser, at en simpel ét-minuts-undersøgelse kan være med til at bestemme fysisk funktionalitet blandt personer med KOL i almen praksis. Der er behov for, at praktiserende læger laver funktionelle tests som supplement til lungefunktionsundersøgelser i almen praksis, og det kan også være motiverende for patienterne, siger forsker.