Hospital planlægger at lukke akutklinik i Gentofte

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Herlev-Gentofte Hospital har planer om at lukke akutklinikken i Gentofte og samle al akut behandling i Herlev, når et nyt, stort akuthus står klar på Herlev-matriklen i 2019. Det skriver Berlingske. Medarbejderne på Herlev-Gentofte Hospital er af direktionen blevet orienteret om, at etableringen af det 55.000 kvadratmeter store akuthus i Herlev vil blive fulgt op […]