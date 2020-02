Hoftealloplastik: Komplethedsgraden tager et »utilfredsstillende« dyk

Efter et par år med stor indberetningslyst til Dansk Hoftealloplastik Register, viser årsrapporten for 2019 et mere mangelfuldt datasæt. Det er ikke tilfredsstillende, lyder dommen fra styregruppens formand, der håber at vende udviklingen i år.