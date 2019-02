Her er lægerne bag ny lægeprotest

Otte læger har netop sat gang i en ny underskriftindsamling for at sætte fokus på det øgede pres på det offentlige sundhedsvæsen. Se hvem de er her.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Efter at Jakob Trier Møller, klinikchef på Rigshospitalets Anæstesi- og Operationsklinik for nylig sagde op i desperation, og den medfølgende opbakning fra resten af hospitalets klinikchefer, har en række læger sat gang i en underskriftsindsamling for at sende et »klokkeklart signal til Christiansborg om, at noget er rivende galt i det offentlige sundhedsvæsen.« Bag underskriftindsamlingen […]