Hele specialer snart tømt for mandlige læger

De kvindelige dominans i lægefaget kan resulterer i, at nogle specialer stort set ikke beskæftiger mænd. Det gælder f.eks. gynops, samfundsmedicin, geriatri, patalogisk anatomi og b&u-psykiatrien. Situationen er hverken god for læger eller patienter, mener flere ledende overlæger, som vurderer, at en god balance mellem kønnene løfter behandlingen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Svære vagtplaner, lavere lønniveau og for mange deltidsansatte. Det var nogle af de udfordringer, som flere forventede ville ramme lægestanden, når kvinderne kom i flertal. Men i virkeligheden viser den største udfordring sig måske et andet sted. Kvindelige lægers hastige indtog på hospitalsgangene betyder nemlig, at de klassiske kvinde-specialer risikerer snart at løbe helt tør […]