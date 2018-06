Hektisk politisk efterår i vente

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

»Man siger, at sundhed ikke er alt,« konstaterede statsministeren, da han på Folkemødets hovedscene holdt sin partiledertale. »Men uden sundhed er alt intet,« fortsatte han. Uden sundhed ville der heller ikke have været nogen statsministertale ved arrangementet i Allinge, kunne man være fristet til at tilføje. For statsministeren brugte talens samfulde fjorten minutter på at tale […]