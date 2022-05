Trods investeringer i ny regionsklinik: Lægerne vælger stadig Nakskov fra

Region Sjælland fik sidste år tilladelse til at drive sine egne lægeklinikker for at afhjælpe manglen på praktiserende læger. I denne uge åbnede den første i Nakskov. Indtil videre har regionen dog måttet sande, at det er svært at lokke faste læger til.