Hæstorp: Måske skal vi genansætte lægesekretærer

Regionsrådsformand vil se på fordeling af arbejdsopgaver efter indførelse af Sundhedsplatformen – måske har vi været for hurtig til at fyre lægesekretærer, erkender Sophie Hæstorp Andersen.

Det kan komme på tale at genansætte nogen af de lægesekretærer, der den seneste tid er blevet fyret i Region Hovedstaden. Det erkender regionsrådsformand Sophie Hæstorp (S) nu efter en periode med hård kritik. »Vi bliver nødt til at kigge på, om arbejdsopgaverne er landet de rigtige steder, og jeg vil gerne være med til at […]