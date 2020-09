Noget så simpelt som styrken af et håndtryk kan fortælle, om en person har øget risiko for at udvikle type 2-diabetes, viser nypubliceret forskning.

Håndtryk kan hjælpe til at afsløre øget risiko for at udvikle type 2-diabetes

En simpel undersøgelse af styrken af et håndtryk kan afsløre, om en person har forhøjet risiko for at udvikle type 2-diabetes. Det viser et nyt studie, som for nylig blev offentliggjort i Annals of Medicine. I studiet målte forskere 776 forsøgspersoners håndtryksstyrke over 20 år og fandt, at risikoen for at udvikle type 2-diabetes faldt med et stærkt håndtryk.

»Disse fund kan have implikationer for udvikling af strategier til at modvirke type 2-diabetes. Vurdering af håndtrykkets styrke er en billig og simpel måde at identificere personer med høj risiko for at udvikle type 2-diabetes,« fortæller en af forskerne bag studiet, læge Setor Kunutsor fra Bristol Musculoskeletal Research Unit, England, i en pressemeddelelse.

Markant stigning i risiko for at udvikle type 2-diabetes

Verden står over for en type 2-diabetes-pandemi, som kun ser ud til at samle mere styrke i fremtiden. Alder, fedme, genetisk arv og livsstil er nogle af de faktorer, som kan øge risikoen for at udvikle type 2-diabetes, men disse faktorer kan ikke alene forklare risikoen. Det ser ud til, at andre faktorer også spiller ind, herunder muskelstyrke som målt ved håndtryksstyrke. Svag håndtryksstyrke er tidligere koblet til øget risiko for tidlig død, hjerte-kar-sygdomme og invaliditet.

Indtil for nylig har beviserne for håndtryksstyrkens kobling til risiko for type 2-diabetes strittet i flere retninger. Dog pegede et tidligere review af forfatterne bag det nye studie på, at høj styrke i håndtrykket var forbundet med 27 pct. lavere risiko for at udvikle type 2-diabetes.

I det seneste studie ville forskerne bekræfte resultatet af reviewet og inkluderede 776 mænd og kvinder mellem 60 og 72 år uden diabetes. Forsøgspersonerne blev fulgt i 20 år, hvori de flere gange fik målt styrken i deres håndtryk med et dynamometer. Forsøgspersonerne blev bedt om at trykke dynamometeret sammen med mest mulig kraft i fem sekunder.

En gennemgang af resultaterne af det 20 år lange forsøg viser, at risikoen for at udvikle type 2-diabetes faldt med 50 pct. for hver ekstra enhed forsøgspersonerne havde i håndtryksstyrke. Sammenhængen gjaldt også, efter forskerne havde taget højde for en række faktorer, der også kunne relateres til udvikling af type 2-diabetes, herunder rygning, fedme, blodtryk mm.

Når forskerne lagde håndtryksstyrken sammen med de andre risikofaktorer, steg den samlede præcision i vurderingen af risiko for udvikling af type 2-diabetes yderligere.

Specielt hos kvinder fandt forskerne en klar sammenhæng.

»Disse resultater er baseret på folk i Finland. Når man tager i betragtning, hvor få tilfælde af type 2-diabetes der var i vores analyse, foreslår vi igangsætning af større studier til om muligt at gentage vores fund og også se på forskelle mellem mænd og kvinder,« fortæller en anden af forskerne bag studiet, professor Jari Laukkanen fra Universitet i Østfinland.

Han tilføjer, at det også vil være nødvendigt at lave forsøg, som undersøger, om det at øge muskelstyrken i hånden vil have en gavnlig effekt på risikoen for at udvikle type 2-diabetes.