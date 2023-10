GLP-1 og SGLT-2 ser ud til at have god effekt på risiko for hjerteanfald, slagtilfælde og mortalitet hos ældre

De to typer diabetesmedicin GLP-1 og SGLT-2 nedsætter risikoen for hjerteanfald, slagtilfælde og mortalitet hos ældre personer. Det viser præliminære resultater fra et registerstudie, som er blevet præsenteret på den årlige EASD-kongres.