Genindlæggelser efter hjerteanfald ser ud til at være mere almindeligt blandt yngre kvinder end yngre mænd

Kvinder under 55 år har næsten dobbelt så høj risiko for at blive genindlagt inden for et år efter et hjerteanfald sammenlignet med mænd i samme alder. Der er behov for tiltag til at forbedre kvinders helbred efter udskrivelse, siger forsker.