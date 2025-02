Efter mere end tre års efterforskning blev der i sidste uge sat et endeligt punktum i den opsigtsvækkende svindelsag mod et sydfynsk lægepar, som har været dækket vidt og bredt i medierne – og som har været stærkt medvirkende til en øget kontrol af de praktiserende lægers afregninger med det offentlige. Her valgte anklagemyndigheden ved Fyns Politi at droppe tiltalen mod den 67-årige læge, som sammen med sin kompagnon og kone, Jette Aaen, har været under mistanke for at svindle...