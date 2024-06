I 2021 politianmeldte Region Syddanmark det fynske lægepar Jette Aaen og Ole Bjørn Rasmussen for svindel med faktureringer for ‘ikke under 1,1 mio. kr.’ fra deres lægepraksis i Svendborg, som de drev sammen i 25 år. Nu har Fyns Politi udarbejdet en retsmødebegæring i sagen mod 63-årige Jette Aaen, der beskriver den strafbare handling, og her vurderer anklagemyndigheden nu, at svindlens omfang er langt mere omfattende end hidtil antaget. I alt vurderes Jette Aaen at have bedraget det offentlige for...