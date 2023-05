I 2021 fik Fyns Politi til opgave at kulegrave en stor bunke bilag fra et lægepar i Svendborg, der kort forinden var blevet politianmeldt for fiktive lægeydelser og overfakturering for ‘ikke under 1,1 mio. kr.’ Politianmeldelsen stod Region Syddanmark bag, men mere end to år senere er der fortsat ikke rejst tiltale i den opsigtsvækkende sag. Det oplyser Michael Lichtenstein, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi. »Der er tale om en omfattende og kompliceret sag, som strækker sig over en længere årrække,...