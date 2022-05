Abekopper: Frygt for biologisk terror drev udviklingen af Bavarian Nordics vaccine

Stifter og tidligere bestyrelsesformand i Bavarian Nordic, Asger Aamund, fortæller historien om, hvordan virksomhedens koppevaccine blev til i de sene 90'ere og tidlige 00'er. Her endte en udbredt frygt for biologisk terror med at være årsag til finansiere den forskning, der ligger til grund for markedsføringen af virksomhedens koppevaccine.