Jens Helby Petersen modtager årets Boseruppris, der er en uansøgt medicinsk hæderspris på 100.000 kr., som hvert år uddeles af fondsbestyrelsen i Overlæge Johan Boserup og Lise Boserups Legat.

Jens Helby Petersen bliver belønnet for sin forskning, der fokuserer særligt på at undersøge hvilke patienter, der har gavn af at blive udredt for, om de har en blodkræftsygdom.

I dag bliver mange patienter henvist til hospitaler til udredning på mistanke om blodkræftsygdom uden at have oplevet symptomer, men udelukkende fordi der ved et tilfælde er påvist forstørret milt på en scanning, eller fordi blodprøver har vist høje eller lave niveauer af røde blodlegemer, hvide blodlegemer eller blodplader.

Jens Helby Petersens forskning fokuserer derfor på at skabe viden om, hvordan sådanne patienter kan inddeles i højrisiko og lavrisikogrupper. Mere viden kan forhåbentlig føre til, at man bedre kan finde frem til de patienter, der skal udredes, og hvilke patienter man kan forbigå, fordi risikoen er meget lav.

Når Jens Helby Petersen ikke forsker, arbejder han på Hæmatologisk afd. på Rigshospitalet. Her er han på vej til en speciallægeuddannelse i hæmatologi.