Forskere vil kurere luftvejsinfektioner med syre

Forskere fra Københavns Universitet, Rigshospitalet og det norske firma SoftOx har udviklet en ny og revolutionerende inhalationsbehandling, som har potentialet til at kunne benyttes til at bekæmpe mange former for luftvejsinfektioner, herunder lungeinfektioner ved cystisk fibrose, lungeinfektioner ved KOL, forkølelse, lungebetændelser og så selvfølgelig også COVID-19.

Behandlingen virker på stort set alle bakterier og virus, og så kan den både benyttes forebyggende i eksempelvis influenzasæsonen Thomas Bjarnsholt, professor, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet

Inhalationsbehandlingen består i store træk af en mild syre, som bliver forstøvet og inhaleret i patientens luftveje, hvor syren både dræber bakterier og inaktiverer vira.

De første toksikologiske undersøgelser i dyr har været meget lovende, og nu er forskerne i gang med det første kliniske forsøg med mennesker. Kan behandlingen komme hele vejen gennem alle stadier af de kliniske undersøgelser og frem til markedet, er perspektiverne ekstremt store.

»Behandlingen virker på stort set alle bakterier og virus, og så kan den både benyttes forebyggende i eksempelvis influenzasæsonen, eller som livslang behandling til patienter med blandt andet KOL og cystisk fibrose, så de ikke bliver ramt af indlæggelseskrævende lungebetændelser. I forhold til COVID-19 kunne det selvfølgelig været fedt, hvis vi allerede nu havde behandlingen på markedet, men den slags tager tid, så vi kigger i stedet mod fremtiden,« forklarer ophavsmanden til behandlingsprincippet, professor Thomas Bjarnsholt fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet og Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet.

Samarbejde med norsk virksomhed

For 15 år siden observerede Thomas Bjarnsholt i sit laboratorium noget interessant, som kom til at danne grundlaget for det nye behandlingsprincip. Han arbejdede med bakteriel biofilm og så, at en mild eddikesyreopløsning var i stand til at dræbe bakterierne og bryde biofilmen.

Opdagelsen ledte tankerne i retning af en klinisk anvendelse, og de første forsøg med at bruge en mild syre ved behandling af inficerede sår viste, at der kunne være noget om snakken. Forsøgene blev udført i samarbejde med Klaus Kirketerp-Møller fra Bispebjerg Hospital.

En dag blev Thomas Bjarnsholt og Klaus Kirketerp-Møller kontaktet af SoftOx, der gerne ville have del i de patenter, som forskerne havde taget på opdagelsen, og sammen har de gennem nogle år skubbet forskningen i retning af udvikling af en inhalationsbehandling til patienter med luftvejsinfektioner.

Opløsningen har forskerne blandt andet testet på minigrise, og forsøgene har vist, at inhalationsbehandlingen er sikker og ikke giver skade på minigrisenes luftveje.

»I studierne med minigrisene klarlagde vi sikkerhedsprofilen for opløsningen. Det er disse forsøg, som nu har ledt til, at vi er i gang med at teste behandlingen på mennesker. Her skal vi både identificere de optimale koncentrationer af syre samt identificere eventuelle bivirkninger ved behandlingen,« forklarer Elin Jørgensen, som er postdoc på Københavns Universitet.

Forstøvet hypoklorsyre i luftvejene

Behandlingen består af en mild opløsning af hypoklorsyre, der via en maske bliver forstøvet ind i luftvejene.

Fordelen er helt klart, at behandlingen rammer så bredt Thomas Bjarnsholt, professor, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet

Kroppens hvide blodceller producerer selv hypoklorsyre, der er enormt reaktivt og splitter både virus og bakteriers cellemembraner og DNA fra hinanden. Da humane celler fra naturens side er vant til at håndtere hypoklorsyre, tager de ikke skade ved de koncentrationer, som den nye behandling indeholder.

Samtidig har forskerne i deres indledende forsøg med behandlingen også set, at den virker intracellulært, hvilket indikerer, at den også kan benyttes til infektioner, hvor virus og bakterier er trængt ind i kroppens celler.

»Behandlingen er som at få desinficeret overfladen af luftvejene, og vi har i vores indledende forsøg fundet den dosis, som gør det bedst muligt på en samtidig uskadelig måde for den behandlede,« siger Thomas Bjarnsholt.

Vil i fase 2 til foråret

Thomas Bjarnsholt mener, at behandlingen har et stort potentiale inden for en lang række sygdomme relateret til luftvejene.

Behandlingen største fordel er dog, at den er uspecifik, hvilket vil sige, at den i princippet virker på både virale infektioner som COVID-19 og bakterielle luftvejsinfektioner ved cystisk fibrose.

Selvom behandlingen lige nu er i færd med at blive testet i fase 1, kan der dog gå så lang tid, før behandlingen kan komme på markedet, at COVID-19-pandemien potentielt er aftaget. Men så kan behandlingen måske blive relevant at tage i brug mod influenza, forkølelse og andre luftvejsinfektioner, hvor man ikke på forhånd ved, om det skyldes bakterier eller virus.

»Fordelen er helt klart, at behandlingen rammer så bredt. Det kan forhåbentlig også være med til at sænke forbruget af antibiotika i ikke bare Danmark, men på verdensplan, hvor mange mennesker hvert år dør af akutte luftvejsinfektioner,« siger Thomas Bjarnsholt.

I det igangværende forsøg med mennesker deltager mere end 50 raske personer, og planen er, at når resultaterne ligger klar til foråret, vil forskerne i gang med det første fase 2-forsøg med patienter med luftvejsinfektioner. Det kan være personer med COVID-19, forkølelse eller influenza.