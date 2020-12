Flere end 9 ud af 10 med knæprotese er over 50 år

Inden for området for knæproteser arbejdes der med metalløsninger, som skal få knoglerne i knæet til at vokse ekstra godt fast i implantatet. Selvom implantater – trods alt – har en begrænset levetid, er det forventningen, at 75 pct. af dem holder i mere end 20 år.