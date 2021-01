Prædiabetes er ikke bare prædiabetes. Det viser ny forskning, som er publiceret i Nature Medicine.

I det nye studie identificerer tyske forskere seks subtyper af prædiabetes.

Ved at identificere den individuelle subtype kan læger bedre rådgive den enkelte patient i forhold til livsstilsændringer og medicin, som kan forsinke eller måske helt forebygge en diagnose med type 2-diabetes.

»Indtil nu har det ikke været muligt at forudsige, om personer med prædiabetes er i risiko for at udvikle alvorlige komplikationer, eksempelvis nyresvigt, eller om deres prædiabetes formentlig vil udvikle sig til en mindre alvorlig form for type 2-diabetes med en smule forhøjet blodsukkerniveau, men ellers uden særlig stor risiko,« siger en af forskerne bag det nye studie, professor Hans-Ulrich Häring fra Universitet i Tübingen, Tyskland, til Medical News Today.

Fulgte personer med prædiabetes i 25 år

I studiet har forskerne inkluderet 899 personer med risiko for at udvikle type 2-diabetes. Studiepopulationen fulgte de over 25 år, hvori forskerne jævnligt udførte helbredsundersøgelser på forsøgspersonerne.

Ud fra otte forskellige metaboliske træk, herunder blodsukkerniveauer, mængden af fedt i leveren, fedtdistributionen, blodlipidniveauerne og genetisk risiko for udvikling af type 2-diabetes, identificerede forskerne seks forskellige subtyper af prædiabetes. De seks forskellige subtyper verificerede forskerne hos 7.000 personer fra et engelsk diabetesstudie.

De seks subtyper er karakteriseret ved:

Type 1, 2 og 4 har lav risiko for at udvikle diabetes og har lav dødelighed sammenlignet med de tre andre subtyper.

Type 2 har lav risiko for at udvikle diabeteskomplikationer.

Personer med type 4 er overvægtige, men deres metabolisme er forholdsvis sund.

Personer med type 3 producerer for lidt insulin og har genetiske risikofaktorer for at udvikle type 2-diabetes. Type 3 medfører også høj risiko for at udvikle diabetes, hjerte-kar-komplikationer og nyresygdom. Mortaliteten er moderat.

Personer med type 5 har høje niveauer af fedt i leveren, deres væv er resistent over for insulin, og de har høj risiko for at udvikle diabetes, hjerte-kar-komplikationer og nefropati. Dødeligheden for type 5 er højere end for type 3.

Personer med type 6 har høje niveauer af fedt i nyrerne og bughulen. Sammenlignet med type 3 og type 5 er deres risiko for diabetes relativ lav, men deres risiko for nefropati og dødsfald er højere.

Skal undersøges, om klassifikation kan benyttes på individniveau

Forskerne bag det nye studie mener, at identifikationen af de seks subtyper af prædiabetes kan benyttes til at udvikle mere præcise og effektive forebyggende strategier til personer med risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Dog advarer de også om, at de seks subtyper kun siger noget om prædiabetes på gruppeniveau, hvilket ikke nødvendigvis kan oversættes til prognose og risiko på individniveau. Det vil forskerne dog finde ud af fremadrettet.

»Som det næste vil vi i et prospektiv studie afgøre, i hvilket omfang disse nye fund kan benyttes til at klassificere individer i risikogrupper,« siger en anden af forskerne bag studiet, professor Andreas Fritsche fra Tübingen Universitetshospital.