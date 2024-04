Ambulante besøg blandt børn med RSV leder til flere indlæggelser end ved omikron og influenza

Et stort svensk studie i JAMA viser, at blandt børn, der må en tur forbi hospitalet med en infektion med RSV, bliver langt flere indlagt end blandt børn smittet med influenza eller SARS-CoV-2 omikron. Studiet peger på, hvor vigtigt det kan være, at man i forhold til børn i risiko følger anbefalingerne for vaccinering og andre beskyttende tiltag, siger læge og Karolinska-forsker bag studiet.