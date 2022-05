Forhandlinger om sundhedsreform splittes i to

For at opnå en bred aftale bliver forhandlingerne om sundhedsreformen delt, så delen om forebyggelse bliver forhandlet i et særskilt spor. Det erfarer Kommunal Sundhed.

En bred aftale for en sundhedsreform har hele tiden været målet for sundhedsminister Magnus Heunicke (S). For at det kan lykkes, bliver forhandlingerne om sundhedsreformen nu splittet i to.

Det erfarer Kommunal Sundhed.

Forebyggelsesområdet med en tobaksfri generation og alkoholforbud til unge har netop været den del, som der har været uenighed om blandt partierne på Christiansborg.

»Jeg har stadig en usvækket ambition om et bredt politisk forlig om vores sundhedsvæsen. Derfor har jeg tilbudt partierne, at vi kører forhandlingerne i to spor, hvor vores forslag om forebyggelse af alkohol og tobaks- og nikotinprodukter kører videre i et separat spor, mens den brede sundhedsreform kører i sit eget spor,« skriver Magnus Heunicke i en mail til Altinget.

Ved at splitte forhandlingen op i to kan det formentligt ende med en bred aftale om sundhedsreformen. For der er ifølge Stinus Lindgreen, sundhedsordfører for Radikale Venstre, stor enighed blandt partierne om reformudspillets elementer.

»Alle overskrifter i udspillet er fine, men der mangler en masse detaljer. Jeg tror ikke, der er en eneste overskrift, udover delen med forebyggelse, alder og forbud, som partierne er uenige i,« har Stinus Lindgreen tidligere sagt til Kommunal Sundhed.

Regeringen har fremsat lovforslag om at etablere sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg. Sundhedsklyngerne omkring landets akuthospitaler, som skal være fundamentet i den kommende reform, og lovforslaget er blevet førstebehandlet i Folketinget.