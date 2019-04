Forbud mod jomfruhinde-indgreb vedtaget

Et samlet folketing har besluttet at forbyde konstruktion af kunstig hymen. Lovforslaget har ellers mødt kritik fra både Lægeforeningen, Etisk Råd og flere lægevidenskabelige selskaber.

Nu bliver det forbudt at konstruere en kunstig hymen. Det vedtog et enigt folketing torsdag trods kritik fra Lægeforeningen og en række andre aktører.

»Jomfruhinden som noget, der springer ved første samleje, er en myte, som vi har behov for at få gjort op med,« sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), da Folketinget tidligere diskuterede lovforslaget.

Der er tale om en myte, der »på middelalderlig vis« er med til at »fastholde kvinder i en undertrykkende situation« og »bidrager til social kontrol«, argumenterede sundhedsministeren ved den lejlighed.

»Jeg synes ikke, vi skal være med til at legitimere, at man kan få foretaget et kirurgisk indgreb med henblik på at skabe en kunstig jomfruhinde – en jomfruhinde, som aldrig nogen sinde har eksisteret – og på den måde være med til at fastholde en myte,« sagde Ellen Trane Nørby.

Lægelig modstand

Konstruktion af kunstig hymen foretages i dag på visse privatklinikker med udgangspunkt i en forestilling om, at enhver kvinde bør bløde første gang, hun har sex. I visse muslimske kredse anses manglende blødning på bryllupsnatten på den baggrund for at være et bevis på, at bruden ikke er jomfru, hvilket ellers er forventningen.

Idéen om hymen som en jomfruhinde, der dækker skedeindgangen og springer ved første vaginale samleje, er imidlertid en kulturelt skabt myte. For mange kvinder vil hymen hverken briste eller bløde ved første samleje.

Ikke desto mindre har forslaget om at indføre et forbud mødt kritik fra en række centrale aktører.

»Lægeforeningen er enig i, at motivationen for de pågældende indgreb hviler på en forkert opfattelse af den kvindelige anatomi, og at det overordnet set ville være bedre både etisk og medicinsk, hvis indgrebene hverken blev efterspurgt eller foretaget,« skriver Lægeforeningen i sit høringssvar.

Alligevel kan foreningen ikke støtte forbuddet.

»Der mangler grundlæggende viden om, hvad konsekvenserne af det foreslåede forbud vil være, herunder hvilke konsekvenser det ville have for de konkrete kvinder, der efterspørger indgrebet. Det er Lægeforeningens opfattelse, at disse kvinder ofte befinder sig i en særdeles vanskelig situation, og man kan frygte, at et forbud i nogle tilfælde kunne forværre situationen yderligere,« skriver Lægeforeningen, der hellere ser, at man fokuserer på at yde en social-, psykolog- og lægefaglig støtte til de berørte kvinder.

Ude af proportion

Også flere lægevidenskabelige selskaber har sat sig imod forbuddet.

»Et forbud er efter DSOGs mening ikke på nuværende tidspunkt løsningen, men der behov for en mere restriktiv holdning og et mere omfattende tilbud om hjælp samt en bred oplysningskampagne,« skriver Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi i sit høringssvar, mens samfundsmedicinerne mener, at man må sammenligne hymen-konstruktionerne med kosmetiske indgreb.

»Inden for området kosmetisk kirurgi accepteres en lang række forskellige typer indgreb, som alene har udgangspunkt i patientens ønsker, herunder også indgreb der kan have udgangspunkt i fejlagtige kropsopfattelser, kulturelle normer eller socialt begrundede ønsker om indgreb eksempelvis brystforstørrelser,« skriver Dansk Samfundsmedicinsk Selskab i sit høringssvar.

Selskabet mener, at det er uproportionalt at indføre et forbud.

»Selskabet kan konstatere, at konstruktion af kunstig hymen er et lille kirurgisk indgreb, som udført af læger indebærer en meget ringe risiko for komplikationer og derfor ikke udgør en sådan risiko for patientsikkerheden, så dette kan begrunde et forbud. Selskabet konstaterer endvidere, at det er ministeriets vurdering, at kunstig hymen ikke er udbredt i praksis. Et sådant helt enkeltstående specifikt forbud i autorisationsloven bestemt for læger mod konstruktion af hymen forekommer derfor ude af proportion og generelt uhensigtsmæssigt,« skriver Dansk Samfundsmedicinsk Selskab.

Konstruktioner understøtter myte

Også Institut for Menneskerrettigheder og Etisk Råd har kritiseret forbuddet.

»De positive konsekvenser et forbud eventuelt kunne have, retfærdiggør ikke den indskrænkning af kvinders ret til selvbestemmelse, som et forbud ville udgøre,« skriver et flertal i Etisk Råd.

»Man bør forsøge at løse de problemer, der ligger til grund for lovforslaget, gennem målrettet information i stedet for forbud,« mener rådsmedlemmerne.

Til gengæld bakkes et forbud op af blandt andre Dansk Sygeplejeråd og Indvandrermedicinsk Klinik på Hvidovre Hospital.

»Dansk Sygeplejeråd støtter forslaget om forbud mod konstruktion af hymen, da praksissen er med til at understøtte en myte omkring jomfruhinders bristning ved første samleje, samt unødvendige risici og omkostninger ved kirurgi,« skriver Dansk Sygeplejeråd i sit høringssvar.

Forbuddet træder i kraft 1. juli.