Dansker modtager årets YoungEHA Best Abstract Award for forskning, der viser øget risiko for død ved hæmokromatose-variant og samtidig diabetes

Ny dansk forskning viser, at personer med diabetes, som samtidig er homozygote for hæmokromatose-varianten C282Y, har markant øget risiko for død sammenlignet med personer kun med diabetes. Med den nuværende strategi for udredning af hæmokromatose overser vi formentlig en del med øget risiko, siger forsker.