I STIME tager børne- og ungdomspsykiatrien og kommunerne et fælles ansvar for at hjælpe 3-17-årige, som har brug for en lettere behandlingsindsats, men ikke behov for at komme i psykiatrien. Regionens specialpsykologer uddanner, superviserer og rådgiver kommunale STIME-behandlere, mens den tidlige opsporing, selve behandlingsarbejdet og de understøttende indsatser i læringsmiljøerne varetages af kommunerne. Fald i symptomer Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) er den ene af de to formænd for politisk sundhedsklynge Nord, og han siger om indsatsen: »STIME har vist sig...