Næstformand for sygeplejersker i hovedstaden om forsvundne millioner til psykiatrien: »Det gik, som jeg havde frygtet«

Nicklas Vagner Forsman, kredsnæstformand i DSR i hovedstaden, er ikke overrasket over at høre, at de 24,1 mio. kr., som Region Hovedstaden i marts 2023 afsatte til nyansættelser i psykiatrien, er blevet kraftigt beskåret. »Det er under al kritik,« siger han.