Region Hovedstaden har styr på budgettet for sundhedsvæsenet i regionen for 2025. Alle partier i regionsrådet er enige om et budget, hvor de mest centrale punkter er sikkerhed i psykiatrien, lighed i sundhed og mere behandling tæt på hjemmet. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) er særligt tilfreds med, at sikkerheden i psykiatrien bliver styrket. »Efter nogle tragiske hændelser de seneste år har vi haft en god dialog med medarbejdere om, hvordan vi kan gøre...