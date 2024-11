Det var store patientflyttedag søndag morgen, da det nye Center A på Hvidovre Hospital åbnede for de første patienter. I løbet af morgenen blev 39 patienter flyttet til det nye afsnit, og det var med festivitas i en grad, man normalt ikke forbinder med et hospital. På de nye afdelinger var der pyntet op med balloner og flag, en gylden snor blev klippet på Afdeling for Børn og Unge og på Afdeling for Hjertesygdomme blev de første patienter endda mødt...