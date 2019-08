Fagudvalgsformænd: Vigtigt med kompensation for fagudvalgsarbejde

Lægeforeningen vil have kompensation til læger for deres arbejde i Medicinrådet. To fagudvalgsformænd er enige. De oplever dog allerede en tidsmæssig kompensation fra arbejdsgiveren, men måske burde regningen ligge hos Medicinrådet og ikke på hospitalsafdelingen.

Det er et stort arbejde at være med i Medicinrådet eller dets fagudvalg, viste evalueringen af Medicinrådet i foråret. Lægeforeningen mener, at det er urimeligt, at medlemmerne af råd og fagudvalg skal bruge deres fritid og weekender på at forberede sig på møderne, skriver Lægeforeningen i et høringssvar om evalueringen af Medicinrådet. »Det er Lægeforeningens […]