Et stort antal bidrag til årets ERS-kongres fra lungemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital glæder overlæge Elisabeth Bendstrup.

»Vi er glade og stolte over at have mange egne bidrag med til kongressen. Forskningsprojekter, som enten udgår fra afdelingen eller er lavet i samarbejde med nationale eller internationale samarbejdspartnere. ERS er som verdens største lungekongres det rette sted at være præsenteret, og det rette forum til at blive opdateret på viden,« siger Elisabeth Bendstrup.

I kraft af sin langvarige erfaring med diagnostik og behandling af patienter med interstitielle lungesygdomme, har Elisabeth Bendstrup også haft til opgave at vurdere ca. 50 indsendte abstracts på dette område. På selve kongressen vil hendes fokus også være på lungefibrose.

»Jeg bruger bl.a. kongressen til møder om aktuelle forskningsprojekter, og er også engageret i EU’s referencenetværk for sjældne sygdomme ERN – her er center for interstitielle lungesygdomme ved lungemedicinsk afdeling i Aarhus den eneste afdeling i netværket i Skandinavien, som arbejder med lungefibrose. ERN er et netværk for forskning, diagnostik og behandling af patienter med sjældne sygdomme og har også som formål at få kendskab til andre kollegaer med forstand på det sjældne, for at sikre udveksling af viden, erfaring m.v.,« siger Elisabeth Bendstrup.