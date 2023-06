Zoledronsyre i fire år reducerer knogleskader ved myelomatose uden at øge risikoen for kæbenekrose

Nyt dansk studie viser, at behandling med zoledronsyre ud over to år reducerer risikoen for knogleskader hos patienter med myelomatose, uden at behandlingen i op til fire år kommer med øget risiko for kæbenekrose. Studiet kan være praksisændrende, siger forsker.